巨人は２３日、平山功太内野手（２２）が左太もも裏の肉離れと診断されたと発表した。２２日に都内の病院を受診していた。この日出場選手登録を抹消され、２４日から故障班に合流する見込みだ。２２日の阪神戦（東京Ｄ）の６回、右翼線二塁打を放った際の走塁中に負傷。二塁に到達後に左太もも裏を押さえて途中交代し、試合中に病院に向かっていた。２３年育成ドラフト７位で入団し、今年４月に支配下に昇格したばかり。ここ