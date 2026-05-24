第７９回カンヌ国際映画祭の授賞式が２３日夜（日本時間２４日未明）に行われ、濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）から、岡本多緒が仏女優のビルジニー・エフィラとともに女優賞を受賞した。日本人が同賞を受賞するのは史上初の快挙。岡本は「とても感動しています。皆さんが選んでくださったおかげで、私のような平凡な日本人女優がこうしてここに立っていられます」とコメント。「撮影現場で愛を感