◆米大リーグカブス０―３アストロズ（２３日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスがアストロズに完封負けし、７連敗を喫した。鈴木誠也外野手は「６番・右翼」でスタメン出場し、３打数無安打１三振で、大率は２割５分５厘に降下した。アストの先発は台湾出身右腕テン・カイウェイ。２回１死一塁で鈴木は遊併殺打に倒れた。５回１死ではフルカウントから外角に外れるスイーパーに空振り三振。８回先頭の第３打