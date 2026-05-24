兄弟お笑いコンビ「ミキ」の弟亜生（37）が23日、インスタグラムを更新。保護猫についてつづった。亜生は「デカくなってきた。いっしょに寝る子になってほしいと思い、寝てるところ引っ張り出して一緒に寝てます」と明かし、保護猫に寄り添う姿を公開した。この投稿に「自分で腕枕して寝てる〜可愛すぎるぅ〜」「あざとさが1億点です」「良きしつけ」「めちゃくちゃ可愛い〜」などのコメントが寄せられている。亜生は2週間前の投