DFBポカール決勝が23日に行われ、バイエルンとシュトゥットガルトが対戦した。ブンデスリーガで2連覇を達成したバイエルンと、4位でのチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得を決めたシュトゥットガルトによるポカール決勝。多くの選手がFIFAワールドカップ2026に参戦するバイエルンでは守護神マヌエル・ノイアーが負傷欠場となり、ヨナス・ウルビヒが代役を務めたものの、ハリー・ケインやルイス・ディアス、ミカエル・オリ