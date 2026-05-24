女優の奥菜恵（46）が23日、インスタグラムを更新。東京・両国国技館で開催中の大相撲夏場所を観戦したことを報告した。奥菜は「父と一緒に相撲観戦！！最高！！幸せ！！」とつづり、両国国技館の升席で、国技館やきとりを手にした姿を公開した。この投稿に「いーなぁ！しかも升席」「良い時間ですね」「いつみてもキレイ」「お父さん嬉しそう」「親孝行ですね」などのコメントが寄せられている。