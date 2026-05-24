お笑いタレントのだいたひかる（50）が23日までにブログを更新。引っ越し代を明かした。だいたは「衝撃の引越し代！今日、引越し屋さんに見積もりを出しに来て頂いたのですが…ズバリ！我が家の引越し代は、9万9千円となりました！！私のしてきた引越しの中で、1番の安値！！」と明かした。続けて「これはひとえに、夫のリサーチ力と交渉術の賜物です」とつづった。この投稿にファンからは「安っなかなか無いですよーその金