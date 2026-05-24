４年前に大阪府立大学と大阪市立大学が統合し、国内最大となった「大阪公立大学」。「総合知で、超えていく大学」をキャッチコピーに、多様な分野を学ぶ選択肢の提供や授業料の無償化など、学生の獲得に向け様々な手を尽くしてきた。その甲斐もあり、志願者数は国公立大学でトップに。２０２５年９月には、大阪に新しい「森之宮キャンパス」もオープンした。 【写真を見る】転機となったイギリス留学 グローバ