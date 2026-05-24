カブスの鈴木誠也外野手（31）が23日（日本時間24日）、本拠でのアストロズ戦に「6番・右翼」で先発出場も、3打数無安打だった。試合は0−3の完敗で泥沼の7連敗となった。0−2の2回1死一塁で迎えた第1打席。アストロズの先発で台湾出身右腕の〓と対戦し、外角のスイーパーを引っかけて遊併殺。0−3の5回に迎えた第2打席では1ボール2ストライクから甘く入ったスイーパーを完璧に捉えたものの、打球は惜しくも左翼ポールの左側で