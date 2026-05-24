エンネはフローラS（2着）に続く2度目の東京輸送。富岡助手は「全然問題ない。変わりなく来ている」と愛馬の様子を伝えた。前走から中3週となるが上積みも十分。「カイバは食べるし、牝馬でも馬格があるのが強み。一段階、ギアが上がったし、みるみる成長してきて凄い。やれるのでは、と思っているので楽しみ」と力強かった。