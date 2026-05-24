元欅坂４６・平手友梨奈の妖艶なビジュアルにファンは大興奮だ。「平手友梨奈ＭｕｓｉｃＳｔａｆｆ」の公式インスタグラムが２４日までに更新され「平手友梨奈『無表情な表情』ＰＯＰ−ＵＰＳＴＯＲＥ開催！」と報告。「６月３日（水）〜１４日（日）まで原宿・竹下通りにあるＵＮＩＶＥＲＳＡＬＭＵＳＩＣＳＴＯＲＥＨＡＲＡＪＵＫＵにてオープン！」と詳細を伝えた。平手の顔の周りを、たくさんの手で囲んで