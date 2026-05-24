◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）巨人は村上（神）の前に３安打完封負け。今季、阪神投手には、３月２８日に高橋、５月３日には才木に完封されており、３投手に完封負け。シーズンで阪神３投手に完封を許したのは、６５年（村山実２、バッキー２、バーンサイド１）、６８年（江夏豊５、村山１、バッキー１）、７４年（若生智男、古沢憲司、山本和行各１）に次いで５２年ぶり４度目の最多人数だ。巨