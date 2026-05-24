◇セ・リーグDeNA0−6ヤクルト（2026年5月23日横浜）悪夢は初回2死から始まった。DeNA・入江は8球で2死を取ってから集中打を浴びた。「自分の投球ができず、申し訳ない気持ちです」と振り返った通り、投手の高梨に左越え2点二塁打を許すなど、四球を挟んで6安打6失点を喫した。変化球が決まらず、直球はファウルされ、甘い球を痛打された。約40分間で計60球を数え、プロ野球の1イニング60球以上は史上6人目。球団では17