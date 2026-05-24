「J―POPの父」と称される作曲家・筒美京平氏（2020年死去、享年80）の未発表曲を集めたアルバム「TOKYOSUITE」の発売記念イベントが23日、都内で開催された。ジャズバンドを組んでいたサックス奏者・苫米地義久（81）らジャズ仲間のために25年前に筒美氏が書き下ろしたジャズ作品をレコードとして残そうと、レコードエンジニアの高田英男氏（75）が発起人となり、筒美氏のアシスタントもしていた音楽プロデューサーの川原伸司