ミツカネベネラは坂路1本の最終調整。ゆったりとした脚さばきで駆け上がった（4F73秒6）。伊藤助手は「テンションが上がらないように、できるだけのんびり走らせた。普段通りという感じです」と雰囲気を伝えた。気が入りやすいタイプとあって、同助手は「とにかく、競馬場に行ってのテンションが鍵になる」と課題を挙げた。