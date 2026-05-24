◇パ・リーグ楽天6−7ロッテ（2026年5月23日楽天モバイル）楽天は悪夢のような逆転負けで今季3度目の5連敗。今季ワーストの借金8となった。4点リードの9回に守護神・藤平が登板も、5安打に暴投もあってまさかの5失点。連敗中で中7日での登板だったが「一番後ろを投げるからには対応しないと。投げ急いだし自分も冷静じゃなかった」と悔やんだ。打線のてこ入れで主に2軍を担当していた山下打撃コーチが、この日ベンチ入