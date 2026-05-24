桜花賞馬スターアニスは問題なく輸送をクリア。小川陽助手は「落ち着いていた。いい状態を保ったままです」と胸を張った。距離不安がささやかれているが「走ってみないと分からない部分はあるけど、無理だと思って使うわけではないので」と一蹴。「2冠を狙えるのはこの馬だけなので頑張ってほしい」と偉業達成を願った。