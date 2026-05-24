◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース第2日（2026年5月23日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）馬場は78と崩れて予選落ちした。13番パー4ではティーショットを2発連続で左に曲げてOBとするなど10打を費やした。それでも「振り切る」という課題を貫き「やり切ろうと決めていたことはできた」と話した。14番以降は好感触のショットが続き「次につながるショットを打てた」という。29日開幕のショップラ