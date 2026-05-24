5月24日（日）放送『ポツンと一軒家』のゲストは、立川晴の輔と片山友希。京都府出身で現在は都会暮らしという片山は、「人がいない場所っていいなあと思います」としみじみ。今回のポツンと一軒家での暮らしぶりを見守ると「癒されました！」と思わず語っていたが、果たして片山が癒された暮らしぶりとは… ©ABCテレビ 88歳の女性が一人暮らしをする四方を山に囲まれた『ポツンと一軒家』ゆったりと時間が流れる山景色の