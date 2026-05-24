アンジュドジョワは関西馬最後の東京入り。落ち着いた様子で馬運車を降りてきた。田中助手は「もともとおとなしい馬。イレ込むタイプではなく力んでいる様子もありません」と頼もしそうに愛馬を見つめた。メンバー唯一の無敗馬。重賞初挑戦がG1舞台となるが「現段階でどれだけやれるか。チャンスはあると思う」と好走を期待した。