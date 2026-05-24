5月24日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』は、番組55周年特別企画として香川県へ。MCの藤井隆と井上咲楽が、金比羅山のふもとに芝居小屋を構え、45年にわたり活動を続けてきた大衆演劇「劇団扇子家」を訪ねる。劇団員は、0歳の赤ちゃんから86歳のレジェンドまで、親子4世代・総勢13人。全国的にも珍しい“全団員が家族”のファミリー劇団だ。総座長の次女である妻との結婚を機に、舞台経験ゼロながら劇団へ加入したという夫。家