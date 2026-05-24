NHK連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）で、一ノ瀬りんを演じている見上愛。上坂樹里とともにW主演を務める本作で、見上は明治の時代を生きる女性のひたむきさを、まっすぐな眼差しと繊細な表情で表現している。りんは、最初から強く前へ進める人物ではない。迷い、傷つき、周囲の言葉に揺れながらも、その時々で自分にできることを探していく。大きな声で感情を見せるのではなく、表情や間で心の動きを伝える芝居には、見上