[5.23 ベルギー・リーグPO2第10節 ルーベン - ゲンク]ゲンクのFW横山歩夢が23日、ベルギー・リーグプレーオフ2最終節のルーベン戦でトップチームでの初ゴールを奪った。横山は前節の初先発に続き、最終節でも先発メンバーに入った。FW伊東純也のゴールで先制して迎えた前半33分、伊東がファウルを受けながらもパスを繋いだ攻撃の流れからDFザカリア・エル・ワアディが右からグラウンダークロスを供給。これをファーサイドでフ