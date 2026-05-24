◎ヤクルト・長岡はダッシュする捕手の中村悠を見て「プロテクターつけてますか？」。先輩にも愛のあるいじりができるいい雰囲気です。◎楽天・荘司は、本拠地で販売されている球団と石川県七尾市が共同開発した同市発祥の「かにかま」入りの商品を試食。「小さい頃から大好き。かにかまだけ食べて怒られてました」。◎ポケモンとコラボ企画の24日のヤクルト戦に先発するDeNA・石田裕。「球から炎が出るくらいのポケモンにな