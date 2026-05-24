スウィートハピネスも決戦の地、東京競馬場に無事到着。對馬厩務員は「初の長距離輸送だったけど順調。落ち着いたまま来られた」と笑みを浮かべた。前走の桜花賞は13着。「エンジンをかけようとした時に他馬とぶつかった」と敗因を分析した上で「自分でエンジンをかけられるこの枠はいい。格好いい姿を見せて」と反撃に期待した。