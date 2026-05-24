◇春季高校野球関東大会準決勝浦和学院7−0関東第一（2026年5月23日ZOZOマリン）第78回春季高校野球関東大会は23日、準決勝2試合がZOZOマリンスタジアムで行われ、浦和学院（埼玉）が7―0で関東第一（東京）に8回コールド勝利した。1―0の6回に4番・内藤蒼捕手（3年）が2ランを放った。横浜（神奈川）は4―2で山梨学院に勝利し、決勝進出を決めた。強肩強打の「4番・捕手」。今秋ドラフト候補の内藤が、ダイヤモンドを