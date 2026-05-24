◇パ・リーグロッテ7―6楽天（2026年5月23日楽天モバイル）ロッテは右の大砲候補・井上、山口が初のアベック弾を放った。井上は3回先頭で右中間に3号ソロ。「バットにしっかり当てようと思って打ちにいった」という逆方向への打球が柵越えし、阪神時代に記録した24年の自己最多3本塁打に並んだ。山口は6回に3試合連発となる4号ソロを左越えに放ち「完璧でした。ストライクゾーンに来たら思い切っていこうと思ってました