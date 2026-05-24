スタニングレディは朝一番で坂路入り。内ラチ沿いを引っ張り切りの手応えで1本駆け上がった（4F69秒5）。宗方助手は「手応え抜群で、いいんじゃないかな。無事に本番を迎えられそうで何より」と順調さをアピール。「多分、メンコを着けると思う。あとは癖をつかんでいるジョッキー（三浦）に任せるだけです」と力を込めた。