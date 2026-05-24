王道の桜花賞組か、それとも別路線組か。今年のオークス、AIのジャッジは文句なしの前者。桜花賞組の上位3頭をすんなり◎○▲に指名した。◎スターアニスは断トツの指数96。G1はもちろん、年間を通じてもなかなかお目にかかれない数値だ。阪神JF、桜花賞とタイムを縮め、着差を広げての連勝。少なくともこの2戦で対戦した馬には負けないとのジャッジ。距離は未知数だが、3歳のこの時期なら適性より完成度で克服可能。買い目