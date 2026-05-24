桜花賞18着からの巻き返しを期すロンギングセリーヌは、角馬場で体をほぐした後にBコース（ダート）をキャンターで1周半流した。竹内師は「特に気になるところはなく、追い切り後も順調。桜花賞よりも状態はいい」と上積みを強調。「行ければ行くし、何かが行けば、その後ろでしぶとさを生かす競馬を」と能力全開を期待した。