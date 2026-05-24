アランカールもトラブルなく府中到着。柘植助手は「問題ありませんでした」と無事を喜んだ。前走桜花賞は追い込み及ばず5着。斉藤崇師は「ゲートのやり直しがあって、そこで気持ちが切れてしまった部分があったように思う」と振り返った。「東京コースは競馬がしやすいと思っている」と母シンハライトに続く母子制覇に期待した。