◇パ・リーグ西武4―1オリックス（2026年5月23日ベルーナD）首位攻防3連戦の2日目。3人いるレオの“タイガース”がそれぞれ投打で奮闘して逆襲の勝利を呼んだ。投の「大河」は3年目右腕の上田だ。9回に3点差を逃げ切り、ベンチで誰よりも喜びを爆発させた。2―0の5回1死二、三塁で登板。2死から渡部の右前適時打で1点差に迫られるも、なお二、三塁から中川を遊ゴロに打ち取ってリードを守った。2/3回無失点の好救援。5度