◇東京六大学野球第7週第1日立大13−0東大（2026年5月23日神宮）1回戦2試合が行われ、5位・立大は13―0で6位・東大に大勝し、最下位回避まであと1勝とした。勝ち点を獲得したチームが最下位を回避する勝負どころの初戦で、立大が12安打13得点と打線が力を発揮した。2回に一挙5点を先取すると、5回には4番・丸山の2号3ランなどで6得点。2度目のビッグイニングで試合を決定づけた。5打席で4出塁と打線を活性化させた頼れ