フリーアナウンサーの古舘伊知郎（71）が23日、東京・虎ノ門の光明寺で著書「寝ても覚めても煩悩」（小学館集英社プロダクション）の出版記念イベントを開いた。最近の自身の煩悩について「しゃべり手としてもう一花咲かせたい」と告白。23歳の頃に落語家の立川談志さんにそのような煩悩を諭された話を著書に記しているが「まだ売れたい」と苦笑い。「私は我が強い。だから仏教が必要。仏教でバランスを取っている」と神妙に語