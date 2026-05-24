ドリームコアはWコースをキャンターで1周流した。弾むようなフットワークで気配は申し分ない。南田助手は「特に変わりなく、いつも通りの調整。落ち着いていて、雰囲気は良かったです。良い状態で出られると思います」とコメント。20日に亡くなった萩原師への思いを込め、厩舎スタッフは喪章を着けて今週末の競馬に臨んでいる。