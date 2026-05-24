◇セ・リーグヤクルト6―0DeNA（2026年5月23日横浜）ヤクルトのモンテルが通算2安打目となる移籍後初安打を記録した。22日に支配下選手に昇格したばかり。新背番号「90」が間に合わず「024」でベンチ入りし、6回1死から代走で出場した。9回の初打席で左前打。「とりあえずホッとした」と笑った。沖縄県出身で四国・徳島から22年育成ドラフト2位で西武入り。昨季限りで戦力外となり、育成枠で加入した。池山監督は「ホ