アメティスタは唯一の金曜輸送。22日午後4時29分に到着した。最終追いは坂路で4F55秒6〜1F13秒0と軽快な走り。牧浦師は「先週しっかり動かして、馬なりで体調を整える調整。前走に比べて体重はそう変わらないけど中身がしっかりしてきた」と上積みを強調。「折り合いに心配がなく、距離をこなしてくれれば」と期待を寄せた。