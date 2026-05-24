◇セ・リーグ巨人0―3阪神（2026年5月23日東京D）巨人は初回から打った勝負手が決まらず、3連敗。打線が3安打と沈黙し、今季5度目の零敗を喫した阿部監督は「見ての通りやられました」と完敗を受け止めた。「相手のミスからだったので、あそこで1点取れていれば」と振り返ったのは初回だ。今季初昇格で1番に起用した浅野が遊撃後方へ打ち上げた飛球が阪神守備陣の“お見合い”で幸運な二塁打。1死三塁で内野が前進守備に