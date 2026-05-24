ソルパッサーレは初の東上も、井本助手は「ずっとおとなしくて、カイバもしっかり食べられていた」と問題なく輸送をこなした。距離については「前走（忘れな草賞10着）は気持ち良く行き過ぎたのかな。長距離のリズムは本質的に合うと思っている。能力的にはもっとやれてもいい」と期待。外枠からのスムーズな競馬で巻き返す。