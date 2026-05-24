◇東京六大学野球第7週第1日明大1−0法大（2026年5月23日神宮）1回戦2試合が行われ、勝ち点3で優勝の可能性を残す2位・明大は延長11回に及ぶ激闘の末、1―0で法大に競り勝った。今秋ドラフト候補の光弘帆高内野手（4年）が右翼線に決勝の適時二塁打を放ち、熱戦を制した。5位・立大は13―0で6位・東大に大勝し、最下位回避まであと1勝とした。明大は11回2死一塁から光弘が適時二塁打を放って均衡を破り、5連勝を飾った。