◇春季高校野球関東大会準決勝横浜4―2山梨学院（2026年5月23日ZOZOマリン）第78回春季高校野球関東大会は23日、準決勝2試合がZOZOマリンスタジアムで行われ、横浜（神奈川）は4―2で山梨学院に勝利し、決勝進出を決めた。横浜は04年以来、22年ぶりの優勝まであと1勝だ。今秋ドラフト1位候補の織田が7回から登板して2回2安打1失点。勝利したが「失点したところに弱さがある」と悔しさをにじませた。救援登板は4月の