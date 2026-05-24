決戦の地に到着したトリニティは落ち着いた脚取りで馬房へ。仲本厩務員は「順調に来られて良かった。ひと安心ですね」とホッとした表情を見せた。母ヌーヴォレコルトは14年にオークスを制覇。「母に追いつけ追い越せでやっている。スタッフでも長い距離に適性があると意見が一致しているので」と距離延長に自信をのぞかせていた。