巨人・平山功太内野手（22）が23日、左太腿裏の肉離れで出場選手登録を抹消された。前日の阪神9回戦（東京ドーム）で走塁中に痛め、都内の病院で検査を受けていた。24日から故障班に合流する。3年目の今季は4月に支配下選手登録され、25試合で打率.291、2本塁打、9打点、3盗塁だった。