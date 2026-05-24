ラフターラインズは角馬場→Wコースをキャンターで1周。首をグッと下げ、闘志を内にため込むようにゆったり駆け抜けた。杉山助手は「ピリピリはしているけど、その中でも落ち着きがあり、言うことない状態です」と仕上がりの良さに自信を見せる。「まずは無事に明日（24日）のゲートインまでいければ」と口元を引き締めた。