ロングトールサリーは初の関東輸送でも落ち着いた様子。上野助手は「初めてだけどおとなしい。全然問題ない」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。「1回使って感じは悪くない」と矢車賞7着からの上積みに手応え。「未勝利の勝ちっぷりは凄かった。いい枠を引いたと思うので頑張ってほしい」。新コンビ戸崎との逆襲を狙う。