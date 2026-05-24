ジュウリョクピエロは初の関東遠征を無事に終えた。佐々木助手は「門別に行ったときはゴソゴソしていたけど、今回はお願いしてスターアニスと一緒に来た。輸送は大成功です」と語った。前走・忘れな草賞を2馬身半差で快勝し、一気に主役候補に。「距離延長は歓迎。能力はまだ底を見せていないので」と陣営の期待も膨らんでいる。