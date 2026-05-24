俳優の佐藤二朗（57）が23日、原作・脚本も手掛けた主演映画「名無し」（監督城定秀夫）の公開記念舞台あいさつを都内で行った。右手に特殊な能力を持つ無差別殺人鬼の悲哀を描くサスペンス。佐藤は「5年前に一人でうじうじ考えた作品を見てもらえるのは感慨深い」と話した。タイトルにちなみ、命名の思い出を聞かれた共演のSUPEREIGHT丸山隆平（42）はグループの改名と回答。「人生の上で大きな転機で、メンバー5人でじっ