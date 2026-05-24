◇パ・リーグロッテ7―6楽天（2026年5月23日楽天モバイル）バットは砕けても、魂を込めた打球は左翼線へ落ちた。4点差を追いついた9回、なお1死二塁からの決勝打。送球間に二塁に進んだロッテ・西川は何度も右手を突き上げた。「今日負けたら自分のせいぐらいに思っていたので、集中して打席に入りました。今日もおじいちゃんに力を貸してもらえたのかなと思っています」19日の朝、父方の祖父・豊和さんが90歳で他界。