趣里が主演するドラマ『大空港〜GATE24〜』が、テレビ朝日系にて7月より毎週木曜21時に放送されることが決まった。趣里は約1年半ぶりのドラマ出演で、テレビ朝日系連続ドラマには初主演となる。【写真】趣里、生まれてきた我が子との2ショット公開本作は、国の境界線＝ボーダーとなる空港を舞台に、趣里演じる鋭い観察眼を持つ税関職員をはじめ、各省庁から寄せ集められたメンバーから成る“新設チーム”が《最強の門番》へと