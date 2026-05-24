◆パ・リーグソフトバンク１１―１日本ハム（２３日・みずほペイペイドーム）日本ハムは、２日連続の大敗でソフトバンクにワーストを更新する開幕７連敗を喫した。借金は２となり４位に転落。新庄剛志監督（５４）の通算３００勝はお預けとなった。１０年ぶりリーグ優勝へ最大のライバルと目されたソフトバンクになぜ勝てないのか―。昨季から日本ハム担当を務める川上晴輝記者が「見た」。前日と同じ光景が広がった。ソフト